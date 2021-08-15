17 Ağustos 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Lance Stephenson NBA'e geri dönmeye hazırlanıyor

Lance Stephenson NBA’e geri dönmeye hazırlanıyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves ve Los Angeles Lakers formaları giyen Lance Stephenson, NBA'e dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli basketbolcunun Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Denver Nuggets ve Philadelphia 76ers ile Las Vegas'ta özel bir antrenman yapacağı öğrenildi.

Serbest statüde bulunan tecrübeli basketbolcu Lance Stephenson'ın Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Denver Nuggets ve Philadelphia 76ers ile Las Vegas'ta özel bir antrenman yapacağı öğrenildi.

Stephenson, NBA'de en son 2018/2019 sezonunda Los Angeles Lakers formasını giymişti.

30 yaşındaki basketbolcu, NBA'de oynadığı 9 sezonda 7 farklı takımda forma giymiş, Çin ekibi Liaoning Flying Leopards takımında da forma giymişti.

Lance Stephenson'ın Şubat 2020'de de NBA'e geri dönmeyi planladığı belirtilmişti.

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