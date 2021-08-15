Son dakika spor haberi: Lance Stephenson NBA'e geri dönmeye hazırlanıyor

Serbest statüde bulunan tecrübeli basketbolcu Lance Stephenson'ın Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Denver Nuggets ve Philadelphia 76ers ile Las Vegas'ta özel bir antrenman yapacağı öğrenildi.

Stephenson, NBA'de en son 2018/2019 sezonunda Los Angeles Lakers formasını giymişti.

30 yaşındaki basketbolcu, NBA'de oynadığı 9 sezonda 7 farklı takımda forma giymiş, Çin ekibi Liaoning Flying Leopards takımında da forma giymişti.

Lance Stephenson'ın Şubat 2020'de de NBA'e geri dönmeyi planladığı belirtilmişti.

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