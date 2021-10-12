THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, büyük bir bölümünü önde götürdüğü maçın son periyotunda geri düşerek ASVEL'e 75-73 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, EuroLeague'de çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, büyük bir bölümünü önde götürdüğü maçın son periyotunda geri düşerek ASVEL'e 75-73 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, EuroLeague'de çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: ASVEL 20-25 Anadolu Efes

2. PERİYOT: ASVEL 35-49 Anadolu Efes

3. PERİYOT: ASVEL 53-62 Anadolu Efes

4. PERİYOT: ASVEL 75-73 Anadolu Efes

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