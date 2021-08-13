TBF'den Derya Yannier'e teşekkür mesajı!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), erkek ligleri direktörlüğü görevinden ayrılan Derya Yannier için teşekkür mesajı yayımladı. Yannier Fenerbahçe Beko'da genel menajer yardımcılığına getirildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), erkek ligleri direktörlüğü görevinden ayrılan Derya Yannier için teşekkür mesajı yayımladı.
TBF'den yapılan açıklamada, "Türk basketboluna hem oyuncu hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Derya Yannier'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.
Basketbola Ülkerspor'da başlayan Yannier, daha sonra Beşiktaş, Banvit, İTÜ, Olin Edirne ve Hacettepe Üniversitesi formaları giymişti. Yöneticilik kariyerine ise 2014'te Eskişehir Basket takımında genel menajer olarak adım atan Derya Yannier, 2018'de TBF Erkek Ligleri Direktörlüğü görevine getirilmişti.
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