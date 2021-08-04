Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'in anlaştığı Jock Landale NBA'e gitti!

Anadolu Efes'in ön sözleşme yaptığı Jock Landale, NBA'in yolunu tuttu.

Avustralyalı uzun, San Antonio Spurs ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Olimpiyat oyunlarında başarılı bir grafik çizen 2.11'lik oyuncu, 13.3 sayı 4.3 ribaund 2 asist ile mücadele ediyor.

Anadolu Efes, yeni bir uzun arayışnda olacak.

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