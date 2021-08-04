04 Ağustos 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'in anlaştığı Jock Landale NBA'e gitti!

A. Efes'in anlaştığı yıldız NBA'e gitti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Anadolu Efes'in ön sözleşme yaptığı Jock Landale, NBA'e gitti. Avustralyalı basketbolcu, Amerikan Basketboıl Ligi ekibi San Antonio Spurs ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Anadolu Efes'in ön sözleşme yaptığı Jock Landale, NBA'in yolunu tuttu.

Avustralyalı uzun, San Antonio Spurs ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Olimpiyat oyunlarında başarılı bir grafik çizen 2.11'lik oyuncu, 13.3 sayı 4.3 ribaund 2 asist ile mücadele ediyor.

Anadolu Efes, yeni bir uzun arayışnda olacak.

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