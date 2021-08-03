03 Ağustos 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Alperen Şengün'ün ardından Şehmus Hazer de NBA'de forma giyecek!

NBA'de bir Türk daha!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Geçtiğimiz günlerde NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder tarafından draft edilen Alperen Şengün'ün ardından, bir Türk basketbolcu daha Amerikan Basketbol Ligi'nde forma giyecek. Beşiktaş'ın bir diğer milli yıldızı Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde oynayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş'tan sergilediği performansla NBA Draft'ında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen ve takasla Houston Rockets'a giden Alperen Şengün'ün ardından bir milli sporcu daha NBA'e gidebilir.

Beşiktaş'ın bir diğer milli yıldızı Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. beIN SPORTS'tan İsmail Şenol'un haberine göre Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers ile NBA yaz Ligi'nde forma giymek için bugün Amerika'ya gitti.

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