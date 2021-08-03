03 Ağustos 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Alperen Şengün'ün ardından Şehmus Hazer de NBA'de forma giyecek!
Geçtiğimiz günlerde NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder tarafından draft edilen Alperen Şengün'ün ardından, bir Türk basketbolcu daha Amerikan Basketbol Ligi'nde forma giyecek. Beşiktaş'ın bir diğer milli yıldızı Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde oynayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Beşiktaş'tan sergilediği performansla NBA Draft'ında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen ve takasla Houston Rockets'a giden Alperen Şengün'ün ardından bir milli sporcu daha NBA'e gidebilir.
Beşiktaş'ın bir diğer milli yıldızı Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. beIN SPORTS'tan İsmail Şenol'un haberine göre Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers ile NBA yaz Ligi'nde forma giymek için bugün Amerika'ya gitti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası