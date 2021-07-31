Lakers'ta yardımcı antrenör Lionel Hollins takımdan ayrıldı! 2 yılın ardından...

LA Lakers'ta koç Frank Vogel'in kadrosunda asistan olarak 2 yıldır görev alan Hollins takımdan ayrıldığını açıkladı. Hollins'in yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

Eski NBA başantrenörü Lionel Hollins, Los Angeles Lakers'ta koç Frank Vogel'in kadrosunda asistan olarak görev yaptığı iki yılın ardından takımdan ayrıldığını duyurdu. Ayrılığı Twitter hesabından duyuran Hollins, "Kariyerimin bu bölümü sona ermiş olsa da, bazı zor zalanları olan ve şampiyonlukla sonuçlanan güzel bir yolculuk oldu ve hayatımın sonraki bölümünde başka bir şampiyonluk takımı kurmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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