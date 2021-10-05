05 Ekim 2021, Salı

BASKETBOL

U-BT Cluj Napoca: 66-60 Darüşşafaka (MAÇ SONUCU- ÖZET) | FIBA Şampiyonlar Ligi

Daçka Avrupa serüvenine yenilgiyle başladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka, G Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Rumen ekibi U-BT Cluj Napoca'ya 66-60 mağlup oldu.

BT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 21-14 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci periyotta daha etkili bir mücadele sergileyen U-BT Cluj Napoca soyunma odasına 32-31 önde gitti.

Müsabakanın üçüncü periyodunu da 53-47 üstün geçen Rumen ekibi, salondan 66-60 galip ayrıldı.

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