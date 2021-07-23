23 Temmuz 2021, Cuma
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"Space Jam: A New Legacy" filminin piyasaya sürülmesiyle kazancı 10 haneli rakama ulaşan James, aynı zamanda Kuzey Amerika takım sporlarında 1 milyar dolarlık kariyer kazancını geride bırakan ilk aktif sporcu oldu.
Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Roger Federer, aktif sporculuk dönemlerinde en az 1 milyar dolar kazanan diğer sporcular olarak biliniyor.
James, 2003'teki çaylak sezonundan bu yana aldığı maaşlarıyla 330 milyon dolar ve saha dışı sponsorluklarından, ürünlerinden, lisanslardan ve medya şirketinden 770 milyon dolar daha kazandı. 36 yaşındaki oyuncu, saha dışındaki birçok sponsorluk anlaşmalarından yılda 100 milyon dolardan fazla para kazanıyor.
NBA'deki kariyer kazancı açısından LeBron'un en yakın rakipleri ise Kevin Durant (580 milyon dolar) ve Steph Curry (430 milyon dolar) olarak kayıtlarda yer alıyor.
LeBron'un, 1984'te Chicago Bulls'a katılmasından bu yana toplam kazancı kabaca 2 milyar dolar olan Michael Jordan'a ulaşmak için önünde hala uzun bir yol bulunuyor.
Son dakika spor haberi: LeBron James ilk aktif dolar milyarderi olan NBA oyuncusu oldu!
NBA'de Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, aktifk basketbolculuk kariyer kazançlarında 1 milyar doları aşan ilk NBA oyuncusu oldu. NBA'deki kariyer kazancı açısından LeBron'un en yakın rakipleri ise Kevin Durant (580 milyon dolar) ve Steph Curry (430 milyon dolar) olarak kayıtlarda yer alıyor. | Son dakika spor haberleri
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, aktifk basketbolculuk kariyer kazançlarında 1 milyar doları aşan ilk NBA oyuncusu oldu.
"Space Jam: A New Legacy" filminin piyasaya sürülmesiyle kazancı 10 haneli rakama ulaşan James, aynı zamanda Kuzey Amerika takım sporlarında 1 milyar dolarlık kariyer kazancını geride bırakan ilk aktif sporcu oldu.
Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Roger Federer, aktif sporculuk dönemlerinde en az 1 milyar dolar kazanan diğer sporcular olarak biliniyor.
James, 2003'teki çaylak sezonundan bu yana aldığı maaşlarıyla 330 milyon dolar ve saha dışı sponsorluklarından, ürünlerinden, lisanslardan ve medya şirketinden 770 milyon dolar daha kazandı. 36 yaşındaki oyuncu, saha dışındaki birçok sponsorluk anlaşmalarından yılda 100 milyon dolardan fazla para kazanıyor.
NBA'deki kariyer kazancı açısından LeBron'un en yakın rakipleri ise Kevin Durant (580 milyon dolar) ve Steph Curry (430 milyon dolar) olarak kayıtlarda yer alıyor.
LeBron'un, 1984'te Chicago Bulls'a katılmasından bu yana toplam kazancı kabaca 2 milyar dolar olan Michael Jordan'a ulaşmak için önünde hala uzun bir yol bulunuyor.
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