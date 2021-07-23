23 Temmuz 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika basketbol haberleri: Fenerbahçe'den ayrılan Lorenzo Brown UNICS Kazan'da!

F.Bahçe'den ayrıldı! Yeni takımı belli oldu...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 Giriş Tarihi: 23.07.2021

THY Euroleague'in yeni takımı UNICS Kazan, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren Lorenzo Brown'ı kadrosuna kattı.196 cm boyundaki yıldız isim Fenerbahçe ile ayıran isimler arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Lorenzo Brown, THY Euroleague'in yeni takımı UNICS Kazan'a transfer oldu. ABD'li oyuncu Lorenzo Brown ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 1.96 boyundaki Lorenzo Brown, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de çıktığı 37 maçta 9.5 sayı 2.2 ribaund 3.4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
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