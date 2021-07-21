21 Temmuz 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası'na katılacak Türk takımları belli oldu!

FIBA Kadınlarda Türkiye'yi temsil edecek takımlar belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında 2021- 22 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Buna göre, Kadınlar Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi, Fenerbahçe ve Galatasaray grup aşamasından temsil edecek. Bellona Kayseri Basketbol ise eleme turuna katılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

FIBA'dan yapılan açıklamada iki turnuvada ve elemelerinde gelecek sezon mücadele edecek takımların belirlendiği, 19 Ağustos'ta Almanya'nın Freising kentinde kuraların çekileceği belirtildi.

Buna göre, Kadınlar Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi, Fenerbahçe ve Galatasaray grup aşamasından temsil edecek. Bellona Kayseri Basketbol ise eleme turuna katılacak.

Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise Türkiye'den Nesibe Aydın, OGM Ormanspor ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor takımları, normal sezon 1. Konferans maçlarına çıkacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Birevim Elazığ İl Özel İdare ise konferansa kalmak için eleme maçlarına çıkacak.

Gelecek sezon iki turnuvada mücadele edecek tüm takımlar şöyle:

FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ:

UMMC Ekaterinburg (Rusya), Basket Landes (Fransa), Fenerbahçe, CB Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan), ZVVZ USK Prag (Çekya), VBW Arka Gdynia (Polonya), Reyer Venezia (İtalya), TTT Riga (Letonya), Dinamo Kursk (Rusya), Basket Lattes Montpellier (Fransa), Galatasaray, Uni Girona CB (İspanya), MBA Moskova (Rusya).

Elemelere katılacak takımlar:

Tango Bourges Basket (Fransa), Bellona Kayseri Basketbol, Valencia Basket (İspanya), KSC Szekszard (Macaristan), Famila Basket Schio (İtalya), ACS Sepsi-SIC (Romanya).

FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI:

Konferans 1 (Normal sezon):

Nika Syktyvkar, BC Nadezhda Orenburg, WBC Enisey Krasnoyarsk (Rusya), Nesibe Aydın, OGM Ormanspor ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Türkiye), Uni Gyor, Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan), MKS Polkowice, KS AZS AJP Gorzow Wlkp. (Polonya), Panathinaikos, Olympiakos SFP (Yunanistan), Neve David Ramla (İsrail), BC Horizont Minsk Bölgesi (Belarus), BC Prometey (Ukrayna), KKZ Kızılyıldız (Sırbistan), Avrupa Ligi elemelerinden gelecek 4 takımdan ikisi.

Elemelere katılacak takımlar: Sparta&K Mokova Vidnoje Bölgesi (Rusya), Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Birevim Elazığ İl Özel İdare (Türkiye), Ludovika-FCSM Csata Budapeşte, PEAC Pecs (Macaristan), KS Basket 25 Bydgoszcz, KU AZS UMCS Lublin (Polonya), PAOK, Eleftheria Moschatou, Niki Lefkadas (Yunanistan), A3 Basket Umea (İsveç), Elitzur Holon (İsrail).

Konferans 2 (Normal sezon):

LDLC Asvel Feminin, Villeneuve D'Ascq ESB, Roche Vendee BC (Fransa), Lointek Gernika Bizkaia, Estudiantes Madrid, Clarinos De La Laguna (İspanya), BK Zabiny Brno, KP Brno (Çekya), ASD Futur Virtus Bologna (İtalya), Basket Namur Capitale, Royal Castors Braine, Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), BCF Elfic Fribourg (İsviçre), Rutronik Stars Keltern (Almanya), MBK Ruzomberok (Slovakya), Avrupa Ligi elemelerinden gelecek 4 takımdan ikisi.

Elemelere katılacak takımlar: Flammes Carolo Basket, Tarbes Gespe Bigorre (Fransa), Ensino Lugo, CB Islas Canarias (İspanya), Magnolia BR Campobasso, ASD Dinamo LAB Sassari (İtalya), VOO Liege Basket, Kortrijk Spurs (Belçika), Piestanske Cajky (Slovakya), Clube Uniao Sportiva (Portekiz), BBC Grengewald Hueschtert (Lüksemburg), London Lions (Büyük Britanya), Haukar (İzlanda), Ulriken Eagles (Norveç).

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