21 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Atlanta Hawks Philadelphia 76ers'ı eledi! Batı finalinde Phoenix Suns Los Angeles Clippers karşısında öne geçti

NBA'de kritik maçlarda kazanan Hawks ve Suns!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

NBA play-off'larında , Philadelphia 'ı 103-96 yenerek, seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı finaline yükseldi. Batı Konferansı finali ilk maçında ise , 'ı 120-114'le geçti. İşte gecenin maçlarından tüm detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri 'dan sonra Doğu'nun zirvesindeki da play-off'lara veda etti. Hawks, 76ers'a konuk olduğu Doğu Konferansı yarı finali 7. karşılaşmasından galip ayrıldı.

Doğu finalinde ile karşılaşacak Hawks'un skor yükünü, 27 sayı, 7 ribauntla oynayan çekti. 21 sayı, 10 asist, de 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

76ers'ta 'in 31 sayı, 11 ribaunt ve 'in 24 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Maça ilk 5'te başlayan ise 5 sayı, 2 ribaunt üretti.

SUNS BATI FİNALİNDE 1-0 ÖNE GEÇTİ

ile arasındaki Batı Konferansı final serisinin ilk mücadelesini, ev sahibi Suns 120-114 kazandı.

Suns'ın all-star oyuncusu , 40 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle kariyerinin ilk "triple double"ına imza attı. Booker, 'ten (2005) beri play-off'larda "triple double" yapan ilk Suns oyuncusu oldu. da 20 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu.

Clippers cephesinde Paul George 34 sayı, 5 asist ve Reggie Jackson 24 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

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