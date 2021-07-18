18 Temmuz 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Phoenix Suns 119 - 123 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milwaukee kupaya bir adım daha yaklaştı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 Giriş Tarihi: 18.07.2021

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Final serisinde 5. karşılaşmasında Milwaukee Bucks, deplasmanda Phoenix Suns'ı 123-119 mağlup ederek 3-2 öne geçti. Finalin en kritik maçı 21 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te Bucks'ın sahası Fiserv Forum'da oynanacak. | Son dakika spor haberleri

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Phoenix Suns'ı 123-119 yenen Milwaukee Bucks, seride 3-2 öne geçti. NBA final serisi beşinci maçında Bucks, Suns'a konuk oldu. İlk çeyrek Suns'ın 37-21 üstünlüğü ile sona ererken ikinci çeyrekte atak yapan Bucks, bu periyodu 64-61 önde tamamladı.

Milwaukee, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdürürken son çeyrekte Bucks'tan 6 sayı fazla atan Suns buna rağmen maçı kaybederek seride geriye düştü.

Finalin en kritik maçı 21 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te Bucks'ın sahası Fiserv Forum'da oynanacak.

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