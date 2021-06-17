17 Haziran 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Venezuela ile oynayacağı maça Covid-19 engeli

12 Dev Adam'ın maçına Covid-19 engeli
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın bugün ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "'nda oynanması planlanan karşılaşması, rakip takımda yaşanan Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

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