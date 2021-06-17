17 Haziran 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Atlanta Hawks ve Los Angeles Clippers yarı final serilerinde 3-2 öne geçti!

Hawks ve Clippers serilerde 3-2 öne geçti!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.06.2021

NBA'de play-off heyecanı 2 maçla devam etti. , Philadelphia 'ı 109-106 yenerek seride 3-2 öne geçti. Temsilcimiz , mücadelede 28 dakika süre alırken 8 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist kaydetti. Gecenin diğer karşılaşmasında , serisi 5. maçında 'ı 119-111 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve öne geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ve , konferans yarı final serilerinde 3-2 üstünlük yakaladı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Hawks, yarı final serisi 5. maçında 'da konuk olduğu Philadelphia 'ı 109-106 yendi.

Hawks'ta 39 sayı, 7 asist, 19 sayı, 11 ribaunt, 16 sayı, 8 ribauntla oynadı.

76ers'ta 'in 37 sayı, 13 ribaunt, 'nin 36 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu ise ilk 5'te başlayıp 28 dakika 40 saniye süre aldığı maçı 8 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

CLIPPERS PAUL GEORGE İLE GALİBİYETE ULAŞTI

Los Angeles Clippers, serisi 5. maçında 'da konuk olduğu 'ı 119-111 mağlup etti.

Kawhi Leonard'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı mücadelede Paul George, Clippers adına ön plana çıkan isim oldu. George'un 37 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle oynadığı karşılaşmada Marcus Morris 25, Reggie Jackson 22 sayı kaydetti.

Jazz'da Bojan Bogdanovic 32, Donovan Mitchell 21, Rudy Gobert 17 sayı buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe'de 6 ayrılık! Resmen açıklandı Fenerbahçe'de 6 ayrılık! Resmen açıklandı
Orhun Ene: Olimpiyat Oyunları’nı hedefliyoruz! Orhun Ene: Olimpiyat Oyunları’nı hedefliyoruz!
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 2 yıllık sözleşme F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 2 yıllık sözleşme
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör