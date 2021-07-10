Son dakika spor haberi: 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye Japonya'yı 97-49 mağlup etti
FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası klasman maçında Türkiye, Japonya'yı 97-49 mağlup etti. Milli takım, cumartesi günü klasman müsabakasında İran ile mücadele edecek.
Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, klasman maçında (9-16) Japonya'yı 97-49 mağlup etti.
Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun son 16 turunda Arjantin'e mağlup olan Türkiye, Sırbistan'a yenilen Japonya ile klasman maçında karşı karşıya geldi.
Başkent Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-14 önde tamamlayan genç milliler, soyunma odasına 46-22 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 78-38 önde geçen Türkiye, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 97-49 galip ayrıldı.
Milli takım, cumartesi günü klasman müsabakasında (9-12) İran ile mücadele edecek.
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