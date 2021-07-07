07 Temmuz 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Arjantin 76-74 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Millilerimiz son saniyede mağlup oldu

Millilerimiz son saniyede mağlup oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 Giriş Tarihi: 07.07.2021

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye ile Arjantin son 16 turunda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Arjantin son saniye basketiyle 76-74 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Millilerimiz ise klasman maçları oynayacak.

Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan milli takım, son 16 turu müsabakasında C Grubu'nu 3. basamakta bitiren Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan maçın ilk çeyreği 18-18 tamamlanırken, ikinci periyotta daha iyi bir performans sergileyen Arjantin, soyunma odasına 38-29 önde gitti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Türkiye, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve üçüncü periyodu 50-48 önde tamamladı. Büyük bir heyecana sahne olan son çeyrekte genç milliler, bitime 4 saniye kala 74-73 öne geçti. Son saniyede dış atışı sayıya çeviren Arjantin, karşılaşmadan 76-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arjantin, çeyrek finale yükseldi. Türkiye ise organizasyonda klasman maçları oynayacak.

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