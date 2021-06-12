12 Haziran 2021, Cumartesi
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Marius Grigonis resmen CSKA Moskova'da!
CSKA Moskova, Litvanyalı basketbolcu Marius Grigonis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Rus ekibi, şutör oyuncuyla 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
CSKA Moskova Kulübü, 27 yaşındaki Grigonis ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İspanya'da Manresa, Tenerife, Almanya'da ALBA Berlin gibi ekiplerde görev yapan Grigonis, 2018'den bu yana ülkesinin Zalgiris takımında forma giyiyordu.
Grigonis, Zalgiris formasıyla geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 13,4 sayı, 3,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
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