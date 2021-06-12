12 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Marius Grigonis resmen CSKA Moskova'da!

CSKA Moskova'dan transfer!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

, Litvanyalı basketbolcu 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Rus ekibi, şutör oyuncuyla 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Kulübü, 27 yaşındaki Grigonis ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya'da Manresa, , Almanya'da ALBA Berlin gibi ekiplerde görev yapan Grigonis, 2018'den bu yana ülkesinin takımında forma giyiyordu.

Grigonis, Zalgiris formasıyla geçen sezon 'nde 13,4 sayı, 3,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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