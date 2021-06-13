13 Haziran 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Los Angeles Clippers 132-106 Utah Jazz (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Clippers seride farkı 1'e indirdi
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika spor haberleri: Amerikan Basketbol Ligi () play-off'larında Los Angeles , Utah 'ı 132-106 yenerek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

play-off'larına bir maçla devam edildi. yarı final serisi üçüncü maçında , 'da 'ı ağırladı.

İlk periyodu 27-23 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 64-49 üstün girdi. Clippers, üçüncü çeyreğini 94-83'lük skorla önde geçtiği mücadeleden 26 sayı farkla 132-106 galip ayrıldı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 12 ribaunt, 31 sayı, ve 17'şer sayılık performansla galibiyette öne çıktı.

Konuk takımda 30 ve 19 sayı kaydederken 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Jazz, serinin ilk iki karşılaşmasını 112-109 ve 117-111'lik skorlarla kazanmıştı.

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