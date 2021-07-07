07 Temmuz 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberi | Phoenix Suns 118-105 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Final serisinin ilk maçında kazanan Suns
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 07.07.2021

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçında Phoenix Suns, sahasında Milwaukee Bucks'ı 118-105 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Evinde oynadığı karşılaşmada Suns, oyunun genelinde Bucks'a oranla daha iyi savunma yaptı ve rakibini 13 sayı farkla yenerek final serisinde 1-0 öne geçti.

Suns'ta Chris Paul 32 sayı, 9 asist ve 4 ribaunt, Devin Booker 27 sayı ve 6 asistle takımının skor yükününü çekerken, Deandre Ayton ise 22 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaptı. Mikal Bridges 14, Cameron Payne ile Cameron Johnson 10'ar sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo, sakatlığının geçmesinin ardından yeniden ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle tamamladı. Khris Middleton 29 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Brook Lopez 17 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 10 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt üretti.

Final serisinin ikinci maçı, 9 Temmuz Cuma günü TSİ 04.00'te yine Phoenix Suns'ın sahasında oynanacak.

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