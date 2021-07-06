Son dakika spor haberi: Atlanta Hawks genel menajeri Travis Schlenk McMillan'ın artık 'geçici' Hawks koçu olmadığını duyurdu!
Atlanta Hawks genel menajeri Travis Schlenk McMillan'ın artık 'geçici' Hawks koçu olmadığını söyledi. ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, McMillan'ın yeni sözleşmesi dört yıllık olacak.
Atlanta Hawks genel menajeri Travis Schlenk, ekibin "geçici" koç Nate McMillan'ı takımın daimi başantrenörü yapmak için bir anlaşmaya vardığını söyledi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, McMillan'ın yeni sözleşmesi dört yıllık olacak.
56 yaşındaki koç, 1 Mart'ta Atlanta'da Lloyd Pierce'ın yerine geçerek görevi geçici olarak devralmıştı. Hawks o dönemde 14-20 derecesine sahipti ve Doğu Konferansı'nda 11. sıradaydı.
McMillan'ın başa geçmesiyle Atlanta ekibi, kendisinin görev başındaki ilk sekiz maçında aldığı art arda galibiyetler de dahil olmak üzere, sezonun son iki buçuk ayında 27-11'lik bir galibiyet serisi elde ettikten sonra, normal sezonu beşinci sırada tamamlamıştı.
Hawks daha sonra playofflarda sırasıyla New York Knicks ve Philadelphia 76ers'ı beş ve yedi maçta elemesinin ardından, Doğu Konferansı finallerinde Milwaukee Bucks'a altı maçta elenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası