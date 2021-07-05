05 Temmuz 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Berkan Durmaz Tofaş'a veda etti! Yeni takımı Pınar Karşıyaka oldu

Berkan Durmaz Pınar Karşıyaka'da!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Tofaş altyapısından yetişen Berkan Durmaz takıma veda etti. 24 yaşındaki oyuncu Pınar Karşıyaka ile anlaşmaya vardı.

Berkan Durmaz, Tofaş'a veda etti.

Altyapıdan yetişen ve beş sezondur Bursa ekibinde oynayan Berkan Durmaz, takımdan ayrıldı.

Durmaz, sosyal medya üzerinden bir mesajla Tofaş'a veda etti.

Basketfaul'ün haberine göre; Berkan Durmaz, Pınar Karşıyaka'yla anlaştı.

24 yaşındaki oyuncu geçen sezon 8.2 sayı 5.7 ribaund 1.5 asist ile oynadı.

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