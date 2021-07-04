04 Temmuz 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika basketbol haberleri: Cedi Osman'dan olimpiyat itirafı! "En büyük hayalimizdi!"

Olimpiyat en büyük hayalimizdi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika spor haberi... FIBA Olimpiyay Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasında Yunanistan'a 81-63 mağlup olarak elenen A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızı Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

Cedi Osman karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda "Olimpiyat en büyük hayalimizdi, çok istedik, çok inandık, çok çalıştık… Ama olmadı. Gece yarıları kalkıp bizi ekran başında desteklediniz; hedefimiz sizlere o mutluluğu yaşatmaktı, yapamadık. Başarıda nasıl mutluluktan payımıza düşeni alıyorsak, başarısızlıkta da sorumluluğu almak gerektiğine inanırım hep. Kendi adıma size bu mutluluğu yaşatamadığımız için özür dilerim, hakkınızı helal edin."

"Çok yetenekli, çok karakterli bir yeni jenerasyon yetişiyor. El ele çok büyük başarılara imza atacağımızı biliyorum. Siz bu takıma inanmaya devam edin. Bilin ki bu şanlı formayı giyen ülkenin her genci, terinin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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