04 Temmuz 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye Avustralya'yı devirdi!

Genç Milliler Avustralya'yı devirdi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, ikinci maçında Avustralya'yı 64-62 mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, D Grubu'nda çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini elde etti. Milliler, gruptaki üçüncü ve son müsabakasında 6 Temmuz Salı günü Mali ile mücadele edecek. | Son dakika spor haberleri

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, ikinci maçında Avustralya'yı 64-62 mağlup etti.

Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, ilk periyodu 18-7 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Avustralya farkı kapattı ve soyunma odasına 34-34 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyodu Avustralya 49-46 önde tamamladı. Oldukça heyecanlı geçen son çeyrekte daha üstün oynayan Türkiye, karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, D Grubu'nda çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini elde etti. Milliler, gruptaki üçüncü ve son müsabakasında 6 Temmuz Salı günü Mali ile mücadele edecek.

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