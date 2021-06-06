Son dakika spor haberi: NBA'de Hawks 76ers karşısında seride 1-0 öne geçti! | Philadelphia 76ers 124 - 128 Atlanta Hawks
NBA play-off ilk maçında Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'a konuk oldu. Hawks, 76ers'ı 128-124 mağlup ederek konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Temsilcimiz Furkan Korkmaz, 7 sayı, 4 ribaundla oynadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında 76ers, Wells Fargo Center'da Hawks'ı ağırladı.
Karşılaşmanın ilk devresini 20 sayı (74-54) önde kapatan konuk ekip Hawks, ikinci yarıda zorlansa da mücadeleden 128-124 galip ayrıldı.
Hawks'ta Trae Young 35 sayı, 10 asist, Clint Capela ise 11 sayı, 10 ribaundla "double-double" yaparken, John Collins ve Bogdan Bogdanovic 21'er sayılık katkı sağladı.
Joel Embiid'in 39 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Seth Curry'nin 21 sayı, 3 asist ve Tobias Harris'in 20 sayı, 10 ribaundluk performansları, 76ers yenilgisini önleyemedi.
76ers'ta 11 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadeleyi 7 sayı ve 4 ribaundla tamamladı.
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