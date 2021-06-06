07 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Hawks 76ers karşısında seride 1-0 öne geçti! | Philadelphia 76ers 124 - 128 Atlanta Hawks

Hawks Furkanlı 76ers'ı yenerek seride 1-0 öne geçti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

play-off ilk maçında Atlanta , Philadelphia 'a konuk oldu. Hawks, 76ers'ı 128-124 mağlup ederek konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Temsilcimiz , 7 sayı, 4 ribaundla oynadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

play-off'larına bir maçla devam edildi. serisi ilk maçında , 'da 'ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk devresini 20 sayı (74-54) önde kapatan konuk ekip Hawks, ikinci yarıda zorlansa da mücadeleden 128-124 galip ayrıldı.

Hawks'ta 35 sayı, 10 asist, ise 11 sayı, 10 ribaundla "double-double" yaparken, ve 21'er sayılık katkı sağladı.

'in 39 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 'nin 21 sayı, 3 asist ve 'in 20 sayı, 10 ribaundluk performansları, 76ers yenilgisini önleyemedi.

76ers'ta 11 dakika süre alan milli basketbolcu , mücadeleyi 7 sayı ve 4 ribaundla tamamladı.

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