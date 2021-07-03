Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA Olimpiyat Elemeleri
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı'mız, yarı finalde Yunanistan ile karşılaşacak. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Yunanistan maçı 4 Temmuz Cumartesi saat 02.35'te NTV'de canlı yayınlanacak.
Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Uruguay'ı 95-86'lık skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, bu maçın ardından Çekya ile karşı karşıya geldi ve parkeden 87-70 galibiyetle ayrılmayı başardı. B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Milliler, A Grubu'nu ev sahibi Kanada'nın ardından ikinci sırada noktalayan Yunanistan ile eşleşti.
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