03 Temmuz 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIBA Olimpiyat Elemeleri

Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı'mız, yarı finalde Yunanistan ile karşılaşacak. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Yunanistan maçı 4 Temmuz Cumartesi saat 02.35'te NTV'de canlı yayınlanacak.

Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, ilk maçında karşılaştığı Uruguay'ı 95-86'lık skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, bu maçın ardından Çekya ile karşı karşıya geldi ve parkeden 87-70 galibiyetle ayrılmayı başardı. B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Milliler, A Grubu'nu ev sahibi Kanada'nın ardından ikinci sırada noktalayan Yunanistan ile eşleşti.

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