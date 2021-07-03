Partizan'da Zeljko Obradovic ilk transferini Kevin Punter'la gerçekleştirdi!
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran başantrenör Zeljko Obradovic, ülkesi takımlarından Partizan ile anlaşmıştı. Sırp koç, Kevin Punter'i takıma kazandırarak ilk transferini gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayırdıktan sonra Partizan ile anlaşan Zeljko Obradovic, transfer harekatına başladı.
Zeljko Obradovic'i takımın başına getiren Partizan, geçen sezon Armani Milano ile Final Four oynayan ve sezonu çok iyi geçiren Kevin Punter'ı kadrosuna kattı.
Milano ile sözleşme görüşmeleri yapan Punter, Obradovic'in Partizan'ından gelen yüksek teklife olumlu yanıt verdi.
Eurocup'ta mücadele edecek olan Partizan'ın Punter'a iki yıl için üç milyon euroluk sözleşme imzalattığı öne sürüldü. Bu bedel Sırbistan basketbol tarihinin en yüksek kontratı olarak gösteriliyor.
28 yaşındaki skorer geçen sezon Euroleague'de 14.3 sayı 1.6 ribaund 1.3 asist ile oynadı.
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