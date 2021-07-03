03 Temmuz 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye ABD'ye 83-54 mağlup oldu!

Genç Milliler ABD'ye kaybetti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.07.2021

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, ilk karşılaşmasında ABD'ye 83-54 mağlup oldu. Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında 4 Temmuz TSİ 17.30'da Avustralya ile mücadele edecek. | Son dakika spor haberleri

Milli takım, Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'ndaki ilk müsabakasında ABD ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ABD, birinci çeyreği 29-9 önde tamamladı. ABD, soyunma odasına da 46-20 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran ABD, üçüncü periyodunu 63-38 önde tamamladığı karşılaşmadan 83-54 galip ayrıldı.

Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında 4 Temmuz TSİ 17.30'da Avustralya ile mücadele edecek.

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