Anadolu Efes Rodrigue Beaubois transferini duyurdu! 2 yıl daha...

THY Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi'ni kazanarak sezonu çifte kupa ile tamamlayan Anadolu Efes'te transfer gelişmesi yaşandı. Rodrigue Beaubois ile 1 yıl sözleşme uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık" denildi.

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