02 Temmuz 2021, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes Rodrigue Beaubois transferini duyurdu! 2 yıl daha...

Anadolu Efes transferi duyurdu! 2 yıl daha...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

THY Euroleague ve Türkiye Basketbol Ligi'ni kazanarak sezonu çifte kupa ile tamamlayan Anadolu Efes'te transfer gelişmesi yaşandı. Rodrigue Beaubois ile 1 yıl sözleşme uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Rodrigue Beaubois ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzattık" denildi.

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