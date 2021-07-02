02 Temmuz 2021, Cuma
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İŞTE O AÇIKLAMA
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir.
Uygulama ile ilgili tüm detaylar, TBF Sağlık Kurulu'nun, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid 19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir.
Son dakika spor haberleri: Türkiye Basketbol Federasyonu seyirci açıklaması! " %50 oranında..."
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu seyirci açıklamasında bulundu. Federasyon, "2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir."
2021-2022 sezonu öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu seyirci açıklamasında bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir.
Uygulama ile ilgili tüm detaylar, TBF Sağlık Kurulu'nun, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid 19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir.
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