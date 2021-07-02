02 Temmuz 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Türkiye Basketbol Federasyonu seyirci açıklaması! " %50 oranında..."

Türkiye Basketbol Federasyonu seyirci açıklaması!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu seyirci açıklamasında bulundu. Federasyon, "2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir."

2021-2022 sezonu öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu seyirci açıklamasında bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir.

Uygulama ile ilgili tüm detaylar, TBF Sağlık Kurulu'nun, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid 19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes transferi duyurdu! 2 yıl daha... Anadolu Efes transferi duyurdu! 2 yıl daha...
Pierce Pacers'ta yardımcı koç oldu! Pierce Pacers'ta yardımcı koç oldu!
12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan! 12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör