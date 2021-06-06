07 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Milwaukee Bucks'ı yenen Brooklyn Nets konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti

Bucks'ı yenen Nets galibiyetle başladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

(NBA) play-off'larında Milwaukee 'ı 115-107 mağlup etmeyi başaran , konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti. 29 sayı, 10 ribaunt, 34 sayı, 11 ribaunt ile oynadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

(NBA) play-off'larında Milwaukee 'ı 115-107 yenen , konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. ilk maçında Nets, 'da Bucks'ı ağırladı.

Bucks, karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-30 önde geçse de devre arasına üstün giren taraf 63-61'lik skorla Nets oldu. Ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Nets, üçüncü periyodunu 98-84 üstün bitirdiği mücadeleyi 115-107 kazandı.

Bu arada Nets'in yıldız isimlerinden , karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

29 sayı, 10 ribaunt, 25 sayı, 8 asist, 19 sayı, 18 sayı, 14 ribauntluk performanslarıyla Nets'in galibiyetinde ön plana çıktı.

Konuk takımda 34 sayı, 11 ribaunt, 19 sayı, Jrue Holiday 17 sayı, 9 ribaunt ve 13 sayı, 13 ribauntla oynadı.

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