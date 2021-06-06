Son dakika spor haberi: Milwaukee Bucks'ı yenen Brooklyn Nets konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Milwaukee Bucks'ı 115-107 mağlup etmeyi başaran Brooklyn Nets, konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Kevin Durant 29 sayı, 10 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 11 ribaunt ile oynadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Milwaukee Bucks'ı 115-107 yenen Brooklyn Nets, konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti.
NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında Nets, Barclays Center'da Bucks'ı ağırladı.
Bucks, karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-30 önde geçse de devre arasına üstün giren taraf 63-61'lik skorla Nets oldu. Ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Nets, üçüncü periyodunu 98-84 üstün bitirdiği mücadeleyi 115-107 kazandı.
Bu arada Nets'in yıldız isimlerinden James Harden, karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Kevin Durant 29 sayı, 10 ribaunt, Kyrie Irving 25 sayı, 8 asist, Joe Harris 19 sayı, Blake Griffin 18 sayı, 14 ribauntluk performanslarıyla Nets'in galibiyetinde ön plana çıktı.
Konuk takımda Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 11 ribaunt, Brook Lopez 19 sayı, Jrue Holiday 17 sayı, 9 ribaunt ve Khris Middleton 13 sayı, 13 ribauntla oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig