Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final maçındaki her sayı basket topuna dönüşecek
ING Basketbol Süper Ligi play-off finali ikinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Ligin yayıncı kuruluşu Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi final serisindeki her sayıyı basketbol topuna dönüştürecek. İşte detaylar...
ING Basketbol Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşu Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi final serisindeki her sayıyı basketbol topuna dönüştürecek.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi final serisindeki maçlarda atılacak her sayı için, Türk Telekom'un katkılarıyla ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara basketbol sevgisini aşılamak adına basketbol topu dağıtılacak.
Tivibu, gençleri spora teşvik etmek ve basketbolu sevdirmek amacıyla bir projeye imza atıyor. 2018-2019 sezonundan bu yana, kadınlarda ve erkeklerde Basketbol Süper Ligi yayınlarına ev sahipliği yapan Tivibu, ING Basketbol Süper Ligi final serisi heyecanını basketbolseverler ile buluşturmaya devam ediyor.
Türk Telekom'un "insan" odaklı yaklaşımı ve sosyal sorumluluk bilincini yansıtan proje kapsamında, final serisinde gerçekleşecek karşılaşmalarda atılan sayı adedince basketbol topu, belirlenecek okullara hediye edilecek.
İhtiyaç sahibi okulların belirlenmesi ve basketbol toplarının okullara dağıtılması konusunda Türkiye Basketbol Federasyonu Türk Telekom ile birlikte çalışacak.
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