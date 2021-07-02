02 Temmuz 2021, Cuma
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Lloyd Pierce Indiana Pacers'ta yardımcı koç olarak göreve başladı!
NBA ekiplerinden Indiana Pacers'ta Lloyd Pierce yardımcı koç olarak göreve getirildi. Pierce, Atlanta Hawks'ın başantrenörü olarak üç sezonda 63-120'lik bir derece yakalamış ve geçtiğimiz sezona 14-20 serisiyle başladıktan sonra, Mart ayında görevden alınmıştı.
Indiana Pacers'ın, başantrenör Rick Carlisle'ın baş yardımcı koçu olması için Lloyd Pierce ile bir anlaşmaya vardığı bildirildi.
Pierce, Atlanta Hawks'ın başantrenörü olarak üç sezonda 63-120'lik bir derece yakalamış ve geçtiğimiz sezona 14-20 serisiyle başladıktan sonra, Mart ayında görevden alınmıştı.
45 yaşındaki koç daha önce 11 sezon Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies ve Philadelphia 76ers'ta asistan koçluk görevleri üstlenmişti.
Pierce, ABD Olimpiyat takımının başantrenörü Gregg Popovich'in kadrosunda da yer alıyor.
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