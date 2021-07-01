01 Temmuz 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Phoenix Suns 28 yıl sonra finalde! | Phoenix Suns 130 - 103 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 28 yıl sonra finalde! Chris Paul damga vurdu
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 Giriş Tarihi: 01.07.2021

NBA'de Batı Konferansı Finali'nde Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 130-103 geçerek seriyi 4-2'ye getirdi ve 28 yıl aradan sonra finale yükseldi. Suns'ta Chris Paul, 41 sayı, 4 ribaund, 8 asist ve 3 top çalmayla maça damga vurdu. Paul ayrıca play offlardaki kariyer rekorunu kırdı. Clippers'ta ise Paul George'un 21 sayı, 9 ribaund 2 asistlik performansı galibiyete yetmedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

NBA'de Phoenix Suns, LA Clippers'ı 130-103 yenerek seride 4-2 öne geçti ve 28 yıl sonra NBA finaline çıktı.

Batı Konferansı şampiyonu Suns'ta 16. sezonunda Chris Paul ilk finaline giderken müthiş bir maç çıkardı. Paul, 31'i ikinci yarıda olmak üzere karşılaşmayı 41 sayı ile tamamladı ve play off kariyer rekoru kırdı. Paul ayrıca 4 ribaund 8 asist 3 top çalmayla oynadı ve karşılaşmanın yıldızı oldu.

Devin Booker 22 sayı 7 ribaund 4 asistle katkı verirken DeAndre Ayton 16 sayı 17 ribaund ile double double yaptı.

Jae Crowder 19 sayı 5 ribaundla oynarken beş üçlüğü ile müthiş etki yarattı.

Clippers'ta Paul George 21 sayı 9 ribaund 2 asist, Reggie Jackson 13 sayı 8 asist, Marcus Morris 26 sayı 9 ribaund ile mücadele etti.
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