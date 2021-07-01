Son dakika spor haberi: A Milli Erkek Basketbol Takımı 2'de 2 yaptı! Türkiye 87 - 70 Çekya | MAÇ SONUCU
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tokyo Olimpiyat Elemeleri ikinci karşılaşmasında Çekya ile kozlarını paylaştı. Türkiye, mücadeleden 87-70 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı ve yarı finale yükseldi. Ay yıldızlılarda, Furkan Korkmaz 20, Melih Mahmutoğlu 13, Ersan İlyasova 12 ve Cedi Osman 11 sayı kaydederken Çekya'da ise Tomas Satoransky 15 ve Jan Vesely 13 sayıyla karşılaşmayı noktaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılarımız bu sonuçla birlikte B Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Millilerimizin yarı finaldeki rakibi, 2 Haziran Cuma günü saat 02.05'te oynanacak Çin-Yunanistan maçının ardından belli olacak.
Kanada Victoria Memorial Arena'da oynanan müsabakaya Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başlayan millilerimiz, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 45-38 önde tamamladı.
A Milli Takım'ımızda Furkan Korkmaz 20, Melih Mahmutoğlu 13, Ersan İlyasova 12 ve Cedi Osman 11 sayı kaydederken Çekya'da ise Tomas Satoransky 15 ve Jan Vesely 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
OLİMPİYAT KOTASI NASIL ALINACAK?
Milli Takım, elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor. Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde grup maçları, 1 Temmuz'da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final ise 4 Temmuz'da yapılacak.
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