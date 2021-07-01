01 Temmuz 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'ten ayrılan Sertaç Şanlı iki yıllığına Barcelona ile anlaşma sağladı!

Türk yıldız Barcelona'da! Transfer resmen açıklandı
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.07.2021

Anadolu Efes'ten ayrılan Sertaç Şanlı, Barcelona ile iki yıllığına anlaşma sağladı. İspanyol kulübü transferi resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı, İspanyol devi Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibi, 29 yaşındaki başarılı pivotla 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Orhun Ene ve Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu! Orhun Ene ve Furkan Korkmaz açıklamalarda bulundu!
Phoenix Suns 28 yıl sonra finalde! Chris Paul damga vurdu Phoenix Suns 28 yıl sonra finalde! Chris Paul damga vurdu
12 Dev Adam yarı finalde! 12 Dev Adam yarı finalde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör