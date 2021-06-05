05 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Dallas Mavericks 97-104 Los Angeles Clippers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Clippers seriyi son maça taşıdı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Son dakika spor haberleri: Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında 'i 'ın skorer oyununun yardımıyla 104-97 yenen , seriyi 3-3'e getirdi.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. ilk tur serisinin altıncı mücadelesinde , 'da 'in konuğu oldu.

Baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmada özellikle son periyotta rakibine üstünlük kuran , maçı 7 sayı farkla kazanarak seriyi son maça taşıdı.

Clippers'ın yıldızı Leonard, 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla kariyerinin en fazla sayı attığı play-off maçı rekorunu egale etti. 25 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, 20 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistle takımının galibiyetine katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

'te 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, 23 sayı, 12 sayı ve 9 ribaunt, Dorian Finney-Smith 11 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Serinin Los Angeles kentinde oynanacak 7. karşılaşmasını kazanan taraf, Batı Konferansı'nda yarı finale kalarak ile eşleşecek.



Kaynak: AA
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