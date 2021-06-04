04 Haziran 2021, Cuma

BASKETBOL

Los Angeles Lakers 100-113 Phoenix Suns (MAÇ SONUCU-ÖZET) | LeBron James'e büyük şok! Tarihte ilk kez...

LeBron'a büyük şok! Tarihte ilk kez...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika spor haberleri: NBA play-off ilk turunda Phoenix , Los Angeles 'ı 113-100 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve rakibini saf dışı bıraktı. Lakers forması giyen yıldız basketbolcu , kariyerinde ilk kez play-off'lara ilk turda veda etti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Geçen sezonun şampiyonu , 3-2 geride olduğu serinin 6. karşılaşmasında 'ı ağırladı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle önceki maçı kaçıran , Lakers'ın ilk 5'inde sahaya çıktı ancak yaklaşık 5 dakika sonra mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.

Batı'da normal sezonu 2. sırada bitirerek 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, 'ın 47 sayı, 11 ribauntluk etkili oyunuyla müsabakayı kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

Lakers'ta 29 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 20 sayı ve -Pope 19 sayıyla oynadı.

Yıldız oyuncu James, 4 NBA şampiyonluğu sığdırdığı kariyerinde ilk defa play-off'lara ilk turda veda etti.

Nuggets tur atladı

Batı Konferansı'ndaki bir diğer ilk tur eşleşmesinde Denver , konuk olduğu Portland 'ı 126-115 yenerek seriyi 4-2 üstün tamamladı ve konferans yarı finalinde Suns'ın rakibi oldu.

Nuggets'ı galibiyete, 36 sayı, 8 ribaunt, 5 asist üreten , 26 sayı kaydeden ve kenardan gelerek 22 sayı, 9 asist, 3 top çalmayla oynayan Monte Morris taşıdı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 28 sayı, 13 asist ve C.J. McCollum'un 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

All-star oyun kurucu Lillard, seriyi 35 üç sayılık basketle tamamlayarak NBA play-off rekorunu kırdı.


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