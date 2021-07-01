Son dakika spor haberi: Anadolu Efes Vasilije Micic ile sözleşme yeniledi!
Geçtiğimiz sezonun THY EuroLeague ve ING Basketbol Ligi şampiyonu Anadolu Efes, sezona damga vuran ve bir çok başarıya imza atan oyuncusu Vasilije Micic ile sözleşme yeniledi. Kulüp resmi sosyal medya hesaplarından yıldız oyuncu ile 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor habeleri
Anadolu Efes, Sırp basketbolcu Vasilije Micic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Anadolu Efes'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MVP ile 3 yıl daha! 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik" denildi.
Bu sezon lacivert-beyazlıların THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynayan 27 yaşındaki basketbolcu, Eurolegue'de normal sezon ve Final-Four'da MVP (En değerli oyuncusu) olmuştu.
Sırp oyuncu Euroleague'de Final-Four'da 25.0 sayı, 5.5 asist ve 3.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
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🚨 #MVP ile 3 Yıl Daha! 🚨— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 1, 2021
2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik! 💪🏻#BenimYerimBurası pic.twitter.com/qcEofOh1Rt
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