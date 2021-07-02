Son dakika spor haberi: NBA'de Atlanta Hawks'ı mağlup eden Milwaukee Bucks final için avantajı kaptı!
NBA'de heyecan devam ediyor. Doğu Konferansı final serisinde Atlanta Hawks'ı 123-112 yenen Milwaukee Bucks, 3-2 öne geçerek önemli bir avantaj elde etti. Ev sahibi ekipte Brook Lopez 33 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Hawks'ta ise Bogdan Bogdanovic 28 sayı ile oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'ı 123-112 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, konferans final serisi beşinci maçında Atlanta Hawks'ı Fiserv Forum'da konuk etti.
Kariyerinde iki kez sezonun en değerli oyuncusu seçilen all-star Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Bucks, oyunun ilk çeyreğinde rakibi karşısında farkı açmasının ardından skor avantajını maç boyu korudu ve mücadeleden 11 sayı farkla galip ayrılarak seride 3-2 öne geçti.
Ev sahibi ekipte Brook Lopez 33 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Khris Middleton 26 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, Jrue Holiday 25 sayı, 13 asist, 6 ribaunt ve Bobby Portis ise 22 sayı, 8 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.
Hawks'ta ise Bogdan Bogdanovic 28 sayı, John Collins 19 sayı, 8 ribaunt, Danilo Gallinari 19, Lou Williams 17 sayıyla maçı tamamladı.
Serinin 6. maçı, 4 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da Atlanta Hawks'ın sahasında oynanacak. Seriyi geçen taraf, finalde Phoenix Suns ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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