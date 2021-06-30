30 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes Dzanan Musa ile yollarını ayırdı!

Anadolu Efes genç isimle yollarını ayırdı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Sezonu Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, Dzanan Musa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Dzanan Musa. Kariyerinde başarılar." ifadeleri kullanıldı.

Ocak ayında NBA takımlarından Brooklyn Nets'ten transfer edilen 22 yaşındaki oyun kurucu ve kısa forvet, ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 karşılaşmada forma giydi. Ortalama 22 dakika 12 saniye sahada kalan 2,06 metre boyundaki Musa, 11,38 sayı, 3,5 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

Dzanan Musa, THY Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada ortalama 3 dakika süre buldu.

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