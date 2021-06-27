27 Haziran 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: LA Clippers 80-84 Phoenix Suns (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Phoenix Suns finale çokl yakın!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: NBA Batı Konferansı play-off final serisi 4. maçında Phoenix Suns, deplasmanda LA Clippers‘ı 84-80 mağlup etti.

NBA Batı Konferansı playoffları final serisi dördüncü maçında Phoenix Suns, LA Clippers'a konuk oldu. Suns, rakibini 80-84 mağlup etti.

Bu sonuçla Suns, seride durumu 3-1'e getirdi ve NBA finaline çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

Devin Booker 25 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken Deandre Ayton 19 sayı ve 22 ribaund ile etkili bir performans ortaya koydu. Chris Paul ise maçı 18 sayı, 4 ribaund ve 7 asist ile tamamladı.

Clippers kanadında Kawhi Leonard forma giymezken Paul George, 23 sayı, 16 ribaund ve 6 asist ile mücadele etti. Reggie Jackson 20 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Ivica Zubac'ın 13 sayı ve 14 ribaund ile double-double yaptığı maçta kenardan gelen Terrance Mann 12 sayı ve 4 ribaund ile oynadı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 20-29
2. çeyrek: 36-50 (16-21)
3. çeyrek: 66-69 (30-19)
4. çeyrek: 80-84 (14-15)

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