28 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Son dakika basketbol haberi: Milwaukee Bucks 2-1 öne geçti! | NBA Doğu Konferansı Final

Milwaukee Bucks final serisinde öne geçti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

Son dakika spor haberi... Dünyanın en ünlü basketbol ligi olan NBA'de heyecan devam ediyor. Milwaukee Buck, Atlanta Hawks'ı 113-102 yenerek Doğu Konferansı Final serisinde durumu 2-1'e getirdi. İşte detaylar...

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, konferans final serisi üçüncü maçında State Farm Arena'da Hawks'a konuk oldu.

Bucks'ta Khris Middleton 38 sayı, 11 ribaunt, Giannis Antetokounmpo da 33 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Bobby Portis 15, Brook Lopez 10 sayı üretirken, Jrue Holiday 12 asistle maçı tamamladı.

Ev sahibi ekipte ise Trae Young'ın 35 sayı, 4 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Danilo Gallinari 18, John Collins 13 sayılık katkı sağladı.

NBA play-off'ları, yarın TSİ 04.00'te Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers arasındaki Batı Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edecek.

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