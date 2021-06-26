26 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Vassilis Spanoulis basketbolu bıraktığını açıkladı!

Spanoulis basketbolu bıraktığını açıkladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

EuroLeague tarihinin en önemli yıldızlarından Vassilis Spanoulis, 38 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu. Instagram hesabında yayınladığı mesajda emekliliğini duyuran Spanoulis, duygusal açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, bir süre önce bırakmasının zamanı geldiğini başkanlara duyurduğunu ve birlikte başardıkları için teşekkür ettiğini ifade etti. | Son dakika spor haberleri

Instagram hesabında yayınladığı mesajda emekliliğini duyuran Spanoulis, duygusal açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu, bir süre önce bırakmasının zamanı geldiğini başkanlara duyurduğunu ve birlikte başardıkları için teşekkür ettiğini ifade etti.

Kariyerinde hayal ettiğinden fazlasını yaşadığını belirten Spanoulis yıllarca yanında olan herkese ve en çok da taraftarlara teşekkür etti. Kaiyerinin son 11 sezonunu geçirdiği Olympiacos hakkında da sevgi dolu cümleler kuran oyuncu mesajını "Vassilis Spanoulis, basketbol oynamayı hayal eden bir çocuk." sözleriyle bitirdi.

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