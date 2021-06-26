26 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: NBA'de Bucks Hawks karşısında seriyi 1-1'e getirdi! | Milwaukee Bucks 125 - 91 Atlanta Hawks

Bucks Hawks karşısında seriyi 1-1'e getirdi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

NBA'de Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'ı 125-91 mağlup ederek Doğu Konferansı final serisini 1-1'e getirdi. Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadığı Bucks'ta, Jrue Holiday 22, Brook Lopez 16, Khris Middleton 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Bucks, konferans final serisi ikinci maçında Fiserv Forum'da Hawks'ı ağırladı.

Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadığı Bucks'ta, Jrue Holiday 22, Brook Lopez 16, Khris Middleton 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

İlk maçta 48 sayı üreten Trae Young'ın 15 sayıda kaldığı Hawks'ta ise Danilo Gallinari 12, Cam Reddish ve John Collins 11 sayılık performans sergiledi.

NBA play-off'ları, gece TSİ 04.00'te Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns arasındaki Batı Konferansı final serisi dördüncü maçıyla devam edecek.

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