27 Haziran 2021, Pazar

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes'te Ergin Ataman'dan Teodosic açıklaması!

Ataman'dan Teodosic açıklaması!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 Giriş Tarihi: 27.06.2021

Son dakika spor haberleri: Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman gelecek sezona dair açıklamalarda bulundu. Ataman, "Teodosic hakkında söylenenler doğru değil. Gündemimizde yok" dedi.

Anadolu Efes'in, Vasilije Micic'in takımdan ayrılması durumunda Milos Teodosic'i kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı transfer açıklamasında, söz konusu iddiaları yalanladı. Amaçlarının Micic'i takımda tutmak olduğunu belirten Ataman, "NBA'e gitmezse bizimle kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TEODOSIC GÜNDEMDE DEĞİL"
Öte yandan Ergin Ataman, Teodosic ile ilgili konuştu. İddiaları yalanlayan Ataman, "Teodosic hakkında söylenenler doğru değil. Gündemimizde yok" dedi.

Anadolu Efes, iddialara göre Milos Teodosic yarışında! #EuroLeague - TrendBasket

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