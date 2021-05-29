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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: THY EuroLeague'de Anadolu Efes tarihi finale çıkacak!

Anadolu Efes tarihi finale çıkacak!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

, Dörtlü Final organizasyonunun finalinde karşı karşıya geleceği Barcelona'yı yenerek adını tarihe yazdırmaya çalışacak. Efes, galip gelmesi durumunda Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Rusya'nın ekibini 89-86 mağlup eden lacivert-beyazlı takım, diğer eşleşmede İtalya temsilcisi 'a 84-82 üstünlük sağlayan Barcelona ile finalde karşı karşıya gelecek.

tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden , ikinci kez final oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, 1999-2000'de ve 2000-2001'de 'de Dörtlü Final oynama başarısı gösterirken, bu iki organizasyonda da finali göremedi ve üçüncü oldu.

Avrupa Ligi'nde ilk kez 2018-2019'da finale yükselen Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenilerek sezonu ikinci tamamladı.

HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde 'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

ATAMAN KOLEKSİYONUNU TAMAMLAMAYA ÇALIŞACAK

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamaya çalışacak.

Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın takımıyla 2002'de , ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve ile 2016'da 'nı elde etmişti.

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de 'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

AVRUPA'DA 10. KUPA İÇİN PARKEDE

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi.

Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

BARCELONA DAHA ÖNCE İKİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Barcelona, Avrupa Ligi'nde daha önce iki kez kupayı müzesine götürdü.

İspanyol ekibi, organizasyonda 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona, 30 Mayıs Pazar günü oynanacak finali kazanarak Avrupa Ligi'nde üçüncü kupasını elde etmeye çalışacak.

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