Son dakika spor haberi: Boston Celtics Jayson Tatum ile kazandı! | Boston Celtics 125 - 119 Brooklyn Nets
NBA'de play-off'larda Boston Celtics, Jayson Tatum'un 50 sayı attığı karşılaimada Brooklyn Nets'i 125-119 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı ve skoru 2-1'e getirdi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede ise Luka Doncic'in 44 sayısına rağmen Dallas Mavericks, evinde Los Angeles Clippers'a 118-108 yenilerek seride ilk mağlubiyetini aldı ve durum 2-1'e geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede Celtics'i, Nets karşısında galibiyete taşıyan Tatum, attığı 50 sayı ile play-off kariyer rekoru kırdı. Marcus Smart ise 23 sayı üreterek galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.
Nets'te James Harden'ın 41, Kevin Durant'ın 39 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
DONCIC'İN ETKİLİ PERFORMANSINA RAĞMEN MAVERİCKS, CLİPPERS'A KAYBETTİ
Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Luka Doncic'in 44 sayısına rağmen Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'a 118-108 yenilerek seride ilk mağlubiyetini aldı ve durum 2-1'e geldi.
Play-off kariyerinde 9. maçında 300 sayı atma başarısını gösteren Doncic, NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu. Michael Jordan ve Kareem Abdul-Jabbar 325'er sayı atarak bu başarıyı gösteren diğer oyuncular olmuşlardı.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 125-119 (1-2)
Atlanta Hawks-New York Knicks: 105-94 (2-1)
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 108-118 (2-1)
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