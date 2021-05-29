29 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Boston Celtics Jayson Tatum ile kazandı! | Boston Celtics 125 - 119 Brooklyn Nets

Tatum 50 sayı attı Celtics ilk galibiyetini aldı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

NBA'de play-off'larda , Jayson Tatum'un 50 sayı attığı karşılaimada 'i 125-119 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı ve skoru 2-1'e getirdi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede ise 'in 44 sayısına rağmen Dallas , evinde 'a 118-108 yenilerek seride ilk mağlubiyetini aldı ve durum 2-1'e geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede 'i, karşısında galibiyete taşıyan Tatum, attığı 50 sayı ile play-off kariyer rekoru kırdı. ise 23 sayı üreterek galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.

Nets'te 'ın 41, 'ın 39 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

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Batı Konferansı'ndaki eşleşmede 'in 44 sayısına rağmen Dallas , sahasında 'a 118-108 yenilerek seride ilk mağlubiyetini aldı ve durum 2-1'e geldi.

Play-off kariyerinde 9. maçında 300 sayı atma başarısını gösteren Doncic, NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu. ve -Jabbar 325'er sayı atarak bu başarıyı gösteren diğer oyuncular olmuşlardı.

SONUÇLAR

-: 125-119 (1-2)

-: 105-94 (2-1)

-Los Angeles Clippers: 108-118 (2-1)

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