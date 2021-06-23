23 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko o alanda finalde

Anadolu Efes ve F.Bahçe Beko o alanda finalde
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberi: ve , " Pazarlama Ödülleri"nde finale kaldı.

THY ve 'nda mücadele eden 42 takımın pazarlama projelerinin değerlendirmeye alındığı yarışmada 'den ile finale yükseldi.

Türk takımlarının yanı sıra 'nın ile , Sırbistan'ın , Almanya'nın , İspanya'nın ve ile Litvanya'nın takımları da finalde yer alacak.

Finale aşamasında yer alan takımlar arasında altın, gümüş ve bronz ödül kazanan projeler ise Avrupa Ligi organizasyonu tarafından açıklanacak.


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