23 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes ile yollarını ayıran Sertaç Şanlı Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Milli basketbolcu Barcelona'da!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'in milli pivotu , daha önce anlaşmaya vardığı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon şampiyonluğunu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan 'te milli yıldız , 'ya 2 yıllık imzayı attı. beIN Sports'un son dakika haberine göre; Daha önce Barcelona ile prensip anlaşmasına varan 29 yaşındaki pivot, iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Anadolu Efes formasıyla bu sezon THY Euroleague ve şampiyonluğu yaşayan Sertaç Şanlı gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.

Anadolu Efes, Euroleague Final Four finalinde Barcelona'yı mağlup ederek kupaya uzanmış ve Sertaç Şanlı da performansıyla dikkat çekmişti.

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