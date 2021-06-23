23 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes ile yollarını ayıran Sertaç Şanlı Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes'in milli pivotu Sertaç Şanlı, daha önce anlaşmaya vardığı Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon EuroLeague şampiyonluğunu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'te milli yıldız Sertaç Şanlı, Barcelona'ya 2 yıllık imzayı attı. beIN Sports'un son dakika haberine göre; Daha önce Barcelona ile prensip anlaşmasına varan 29 yaşındaki pivot, iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Anadolu Efes formasıyla bu sezon THY Euroleague ve ING Basketbol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sertaç Şanlı gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek.
Anadolu Efes, Euroleague Final Four finalinde Barcelona'yı mağlup ederek kupaya uzanmış ve Sertaç Şanlı da performansıyla dikkat çekmişti.
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