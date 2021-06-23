23 Haziran 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes Tolga Geçim'in sözleşmesini uzattı!

Anadolu Efes Tolga'nın sözleşmesini uzattı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Son dakika spor haberleri: , milli basketbolcu 'in sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı. Geçim, 'nde ise geride kalan sezon 29 karşılaşmaya çıkan Tolga, maç başına 12 dakika 7 saniye süre alarak 3,9 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,9 asist ortalamaları ile oynadı.

, kısa forvet ve şutör oyun kurucu 'in sözleşmesini uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezondur takımımızda görev yapan Tolga, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar formasını giymeye devam edecek." ifadeleri kullandı.

'nde geçen sezon Anadolu Efes forması ile 6 karşılaşmada 5 dakika 27 saniye ortalama süre alan Tolga Geçim, maç başına 0,7 sayı, 0,8 ribaunt ve 0,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

'nde ise geride kalan sezon 29 karşılaşmaya çıkan Tolga, maç başına 12 dakika 7 saniye süre alarak 3,9 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,9 asist ortalamaları ile oynadı.

Tolga Geçim, geçen sezon Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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